Novo Posto do Instituto de Identificação será inaugurado em breve no município de Atalaia

O Governo de Alagoas, por meio da Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP) e Perícia Oficial do Estado (POAL), vai inaugurar em breve, um novo Posto do Instituto de Identificação no município de Atalaia. Há muitos anos que o município não contava com este importante serviço de emissão de carteiras de identidade.

A informação foi divulgada nesta sexta-feira (18) pelo vereador atalaiense Rudinho Rodrigues (PSC), que junto com a prefeita Ceci Rocha (PSC), solicitou ao superintendente Anízio Amorim, a instalação dos serviços daquele órgão em Atalaia.

Rudinho acompanhou o superintende em visita ao prédio que a Prefeitura colocou a disposição do Instituto. O prédio fica localizado no bairro Nova Olinda.

O vereador Rudinho destacou a importância dos atalaienses contarem no município, com a realização e retirada de um documento tão importante na cidadania da população.

“Os atalaienses agora vão poder tirar seu RG sem ter que se locomover para outras cidades. Quero agradecer o apoio do Governo do Estado, da Prefeitura de Atalaia e da Perícia Oficial. Vamos continuar trabalhando em benefício do povo”, destaca o vereador.

Em contato com o superintendente Anízio Amorim, o site Atalaia Pop obteve a informação que a inauguração se dará até o dia 20 de julho.