Membros da Comissão de Justiça e Redação se reúnem com o Procurador Geral do município para discutir Projetos de Lei em tramitação na Câmara

Comissão de Justiça e Redação em reunião com o Procurador Geral do município.

Nesta quarta-feira (16), membros da Comissão de Justiça e Redação da Câmara Municipal de Atalaia estiveram reunidos com o Procurador Geral do município, Dr. Nicolas Costa, para buscar mais informações sobre os Projetos Lei que tramitam no Legislativo.

A vereadora Janaína do Cal (MDB), na condição de presidente, e os vereadores Neto Acioli (PP), Anilson Júnior (MDB) e Tacinho (PP), na condição de membros, participaram da reunião.

Entre as pautas, esclarecimentos sobre o Projeto de Lei Nº 010 de 10 de junho de 2021, que trata sobre o custeio da iluminação pública. “O Procurador detalhou todas as informações sobre esse Projeto, que busca melhorias para a nossa cidade. Informações esclarecedoras, que em muito vai colaborar para a elaboração do parecer da Comissão”, destacou o vereador Neto Acioli.