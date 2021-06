Vereador Marcos Rebollo destaca importância de Projeto que cria Ouvidoria e Corregedoria da Guarda Municipal

Sempre uma voz ativa em busca de melhorias para a categoria da Guarda Municipal de Atalaia, o vereador Marcos Rebollo (MDB) usou da Tribuna na sessão ordinária desta última terça-feira (15), para destacar a importância do Projeto de Lei nº 009/2021, oriundo do Poder Executivo, que cria a Ouvidoria e a Corregedoria da Guarda Civil Municipal do município.

“O Projeto da Corregedoria e Ouvidoria da Guarda Municipal vem para trazer melhoras para a categoria. Agradeço a presença dos GMs. Eu me sinto bem em vestir essa farda e me sinto orgulhoso de vocês. O projeto que vem para a Guarda Municipal é de grande valia para o guarda, que hoje já dispõe de duas VTRs novas, vem recebendo seu adicional noturno, hora extra. Sem contar que hoje a Guarda Municipal você olha pra ela e vê um padrão de respeito, com uniforme digitalizado e viaturas”, destacou Marcos Rebollo.

Guarda municipal permutado no município de Atalaia, o vereador Marcos Rebollo lembrou ainda que o trabalho desenvolvido pela prefeita Ceci Rocha (PSC), juntamente com os vereadores, vem levantando a autoestima da categoria. “Tinha deles que não queria nem sonhar em estar trabalhando e vestir uma farda, mas hoje veste com orgulho”.

A sessão contou com a presença de um grande número de guardas municipais, que recepcionados pelo vereador Marcos Rebollo, fizeram questão de acompanhar a leitura do projeto que representa um grande avanço pra categoria.

Lido em Plenário, o Projeto de Lei nº 009/2021 segue agora para análise das comissões competentes.