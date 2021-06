Lays Melo solicita implantação de área verde urbana em homenagem aos atalaienses vítimas da covid-19

Uma indicação (023/2021) de autoria da vice-presidente da Câmara Municipal de Atalaia, vereadora Lays Melo (PSC), que trata de homenagem aos atalaienses vítimas fatais da Covid-19, foi aprovada por unanimidade pelos vereadores, em sessão ordinária realizada nesta terça-feira (15).

No documento a parlamentar solicita que o Executivo determine a implantação de uma área verde urbana, em homenagem aos atalaienses que perderam a vida em decorrência da Covid-19.

Em sua justificativa, a vereadora Lays Melo diz que além de um espaço para homenagear os munícipes, o local será importante já que mais árvores significa mais ar puro.

A Indicação segue agora para análise da prefeita Cacei Rocha (PSC).

INDICAÇÃO 022/2021

Ainda durante a sessão ordinária desta terça-feira, a vereadora Lays Melo solicitou da chefe do Executivo, através da Secretaria competente, a contratação de um médico(a) clinico geral “folguista”

“Na ausência do profissional médico das Unidades Básicas de Saúde, em nosso município, o médico(a) “folguista” cobrirá a folga ou as férias dos titulares. Atendendo assim as necessidades da nossa população, sem prejudicar a eficiência e evolução da saúde em nossa cidade”, destaca a vereadora.

A presente Indicação também foi aprovada por unanimidade.