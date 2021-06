Marcos Rebollo pede apoio a deputada Fátima Canuto para que Atalaia volte a fazer parte da região Metropolitana

A Câmara Municipal de Atalaia aprovou por unanimidade na sessão ordinária desta terça-feira, 15 de junho, o Oficio 01/2021 de autoria do vereador Marcos Rebollo, onde solicita o apoio da deputada estadual Fátima Canuto para que junto ao Governador Renan Filho e a direção da ARSAL, coloque Atalaia novamente na Região Metropolitana de Maceió.

“Que a deputada junto com seus pares deputados, solicitem do Governador que coloque Atalaia de novo como região Metropolitana. Com isso tem a ganhar tanto a população, como o transporte alternativo do nosso município”, destacou o vereador.

Já há algumas sessões que o vereador Marcos Rebollo vem alertando para os prejuízos que a não inclusão de Atalaia na região Metropolitana pode ocasionar ao município e aos atalaienses. Citou como exemplo a limitação do acesso do transporte alternativo à capital.