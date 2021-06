Semed Atalaia inicia projeto para avaliar a aprendizagem e definir estratégias pedagógicas

O SAEMA será aplicado no ano letivo de 2021 em todas as turmas de 5º e 9º anos.

Seguindo todos os protocolos de prevenção a Covid-19, a Secretaria Municipal de Educação de Atalaia iniciou nesta segunda-feira, 14 de junho, o projeto SAEMA – Sistema de Avaliação das Escolas Municipais de Atalaia. A avaliação segue até a próxima quinta-feira (17).

Alunos matriculados nos 5º e 9º anos participam da avaliação, que tem o objetivo de identificar as causas e dificuldades recorrentes na aprendizagem.

A avaliação constitui-se matéria imprescindível para implantar na rede municipal projetos pedagógicos, orientando e definindo as ações que promoverão essa aprendizagem.

“O objetivo do SAEMA é desenvolver estratégias que subsidiem a ação docente do professor no conhecimento da realidade e em sua intervenção no processo de ensino e aprendizagem dos alunos”, destaca a secretária Glauciane Veiga.