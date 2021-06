Prefeitura de Atalaia reabre edital de seleção de ACS para trabalhar no Povoado Sapucaia

A Prefeitura Municipal de Atalaia vai reabrir o edital de inscrição que objetiva a seleção de 2 (duas) vagas de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) para atuar na Estratégia Saúde da Família (ESF) do Povoado Sapucaia. As vagas não foram preenchidas no processo seletivo anterior.

A informação foi divulgada na manhã desta segunda-feira, 7 de junho, pela prefeita Ceci Rocha (PSC), em suas redes sociais.

Os interessados em participar do processo seletivo podem solicitar inscrição, exclusivamente de forma presencial, nos dias 10 e 11 de junho. Para isso devem comparecer à sede da Secretaria Municipal de Saúde.

Vale destacar, que o candidato deve preencher alguns requisitos para o cargo, entre eles, ser morador(a) da área para a qual está se candidatando a vaga, ou seja, do Povoado Sapucaia/Boa Fé.

A prova será aplicada já no dia 15 deste mês, pois há a necessidade de preenchimento destas vagas o mais rápido possível.