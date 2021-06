Professores e demais funcionários da educação do CEPP são vacinados contra a covid-19

Educadora Maidy Rocha, diretora do CEPP, recebeu dose do imunizante contra a covid-19.

A equipe do Centro Educacional O Pequeno Príncipe – CEPP, composta por professores, diretores e funcionários de apoio, recebeu nesta sexta-feira (4), a primeira dose do imunizante contra a covid-19.

O CEPP foi uma das primeiras unidades de ensino a retomar as aulas presenciais no município de Atalaia, após implantação de protocolos seguindo orientações dos órgãos reguladores, que autorizam as aulas presenciais.

A vacinação de todos profissionais da Educação é de fundamental importância, pois traz mais segurança para a continuidade das aulas na rede privada e para o retorno gradual das aulas na rede pública de ensino.