Funcionários da Copervales Agroindustrial são vacinados contra a Covid em Atalaia

Por fazer parte dos grupos prioritários previstos no Programa Nacional de Imunização – PNI, os funcionários da indústria Copervales Agroindustrial, localizada no município de Atalaia, receberam na manhã desta terça-feira (1º de junho), a primeira dose da vacina contra a covid-19.

Ao todo, 336 funcionários serão vacinados.

A vacinação destes funcionários já tinha sido divulgada pelo vereador atalaiense Neto Acioli (PP), na última sexta-feira, em suas redes sociais. Neto Acioli foi o encarregado de levar até a prefeita Ceci Rocha (PSC), a solicitação do presidente da cooperativa, Túlio Tenório. O vereador fez questão de acompanhar de perto a vacinação.

Túlio Tenório agradeceu a prefeita Ceci Rocha pelo pronto atendimento na vacinação dos funcionários, lembrando que fazem parte do grupo prioritário. Agradeceu também a parceria com o vereador Neto Acioli, destacando a importância do vereador nesta intermediação junto ao Governo Municipal.

Também acompanhando a vacinação, a prefeita Ceci Rocha destacou que o Governo vem seguindo o plano de vacinação. “Quero agradecer ao Governo de Alagoas, ao governador Renan Filho, que disponibilizou todas as doses para os trabalhadores da Copervales. A indústria agradece e os trabalhadores também”.