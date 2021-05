Loja Mania de Moça comemora 15 anos de sucesso em Atalaia com programação especial

No dia 5 de junho de 2006 nascia em Atalaia uma empresa com o sonho de apresentar aos atalaienses um novo conceito de moda e levar qualidade ao alcance de todos. É dessa forma que podemos definir a trajetória de 15 anos de sucesso da LOJA MANIA DE MOÇA, uma das lojas mais tradicionais do município de Atalaia, que vem rompendo barreiras e conquistando clientes de outros municípios.

Todo esse sucesso não seria possível se a frente desse projeto não estivesse uma empresária forte, de visão, de coragem e cheia de vontade de buscar inovar sempre. Estamos falando da empresária atalaiense Nil, que ao lado de suas filhas e colaboradores, realizou um trabalho incansável para tornar a MANIA DE MOÇA uma das marcas mais fortes na cidade.

“Sempre tivemos o objetivo de além de oferecer produtos de qualidade, também oferecer preços acessíveis. Durante esses anos de loja enfrentamos diversas dificuldades, mas através delas crescemos, nos reinventamos e, a cada obstáculo, nos tornávamos uma loja mais atualizada e atenta a moda”, destaca Nil.

Trabalhando com uma grande variedade em confecções e calçados, para todos os públicos, adulto e infantil, a Mania de Moça se tornou referência quando o assunto é divulgação das grandes novidades da loja, através das redes sociais, sempre contando com a participação das blogueiras mais top da cidade e região. Uma ótima estratégia, principalmente em tempos de pandemia.

A loja também é uma das realizadoras do desfile do Miss Atalaia Model, onde além de buscar incentivar a cultura da terra, aproveita a oportunidade para apresentar suas novas coleções.

A empresa Nil destaca sua felicidade em ver sua Loja tão presente na via dos atalaienses. “O sentimento é de gratidão, por sermos referência na cidade e por fazermos parte da vida dos atalaienses”.

E, para marcar estes 15 anos, a Loja Mania de Moça prepara uma programação especial de aniversário, no próximo dia 8 de junho (terça-feira). A programação tem início a partir das 8 horas, com música ao vivo e também terá coffee break.

As 9 horas, será apresentada a coleção inverno da Loja Mania de Moça, em uma live nas redes sociais. Nesta oportunidade será sorteado cinco mimos para quem estiver acompanhando o evento.