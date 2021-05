Alunos da rede municipal de Atalaia participam da Olimpíada Brasileira de Astronomia.

Alunos de oito escolas da rede municipal de Atalaia concluíram nesta sexta-feira, dia 28, as provas da Olimpíada Brasileira de Astronomia (OBA), realizada pela Sociedade Astronômica Brasileira e pela Agência Espacial Brasileira.

Participaram da prova 218 alunos do 6º ao 9º ano, também da Educação de Jovens e Adultos do segundo segmento, das seguintes escolas: Francisco Pontes, Padre Medeiros, Antônio Vieira, Antônio Amâncio, Dr. Domingos Correia, João Cordeiro, Suzana Craveiro e Joaquim Fortunato.

A secretária municipal de Educação, Glauciane Veiga, acompanhou de perto junto com a equipe da Semed, a realização das provas, para incentivar e motivar a participação dos alunos atalaienses.

“Tivemos excelentes resultados, pois consultando nossos alunos, percebemos que fizeram uma excelente avaliação. É isso que nós queremos, motivar nossos alunos para que tenham grandes oportunidades”, destacou a secretária.

Devido à pandemia do coronavírus, as provas foram realizadas de forma online e em dois dias (quinta e sexta), com número reduzido de alunos, para atender os protocolos sanitários.