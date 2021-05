Renato Filho entra em contato com Marcos Rebollo e reforça seu total apoio ao transporte complementar

Na sessão ordinária desta última terça-feira, 25 de maio, o vereador Marcos Rebollo alertou a população atalaiense para o grande impacto negativo que o município terá deixando de fazer parte da região metropolitana. Pediu que os vereadores unissem forças para buscar uma solução na Assembleia Legislativa.

Citou como exemplo, o transporte complementar que terá limitado seu acesso à capital.

Marcos Rebollo também pediu apoio ao prefeito da cidade de Pilar, Renato Filho, grande líder político da região, lembrando que foi aquele gestor quem encabeçou a luta dos complementares quando os mesmos foram impedidos de entrar em Maceió.

Renato Filho respondeu ao vereador atalaiense, se colocando a inteira disposição do vereador e da categoria. “Coloquei toda a ajuda jurídica a disposição da turma. Inclusive, há dois anos atrás, conquistei vitórias importantes no Judiciário. Estamos tendo reuniões com a Arsal, mas na última vez agora, mês passado ou retrasado, quando iniciou novamente essas demandas, coloquei a disposição o meu corpo jurídico e o município do Pilar, para que nós pudéssemos ingressar judicialmente”, destaca o prefeito em áudio enviado.