Patricia Barbosa é a nova contratação do Ceará para a atual temporada

A atalaiense Patricia Barborsa é a nova contratada do Ceará para a temporada! Patrícia se integrou a equipe alvinegra neste último domingo, dia 23 de maio e já treina com o elenco visando a disputa do Brasileiro A2 e do Campeonato Cearense.

Atacante, de 26 anos de idade, Patrícia Barbosa foi um dos destaques da equipe do Cruzeiro-MG, na última temporada, que ficou com o vice-campeonato mineiro.

Além da equipe mineira e agora do Ceará, a atacante atalaiense também soma passagens pelo CSA (Alagoas), São Francisco do Conde (Bahia), Audax (SP) e 3B (Manaus).