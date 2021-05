Em entrevista, vereador Rudinho destaca que Atalaia vive um momento importante de transformação

Antes do início da sessão ordinária desta última terça-feira, 25 de maio, o vereador atalaiense Rummeniggue Rodrigues, o Rudinho (PSC), foi o entrevistado da vez da Rádio Web do site Atalaia Pop.

Em uma entrevista exclusiva comandada pelo radialista Adaias Ferraz, o vereador Rudinho, líder do Governo no Poder Legislativo e que está iniciando seu primeiro mandato como representante dos atalaienses, destacou de forma positiva o os primeiros meses do mandato da prefeita Ceci Rocha.

Também destacou sobre seu trabalho no Legislativo e algumas ações que em parceria com a prefeita Ceci Rocha, vem conseguindo benefícios para Atalaia, a exemplo de um Posto de Identificação que em breve será instalado no município.

“Estamos praticamente no final do quinto mês de mandato, um momento de transformação importante, porque existem muitos maus costumes no município e a gestão vem lutando para dar uma enxugada, cortar gordura e adequar para um mulher funcionamento dos setores do município. E, assim, depois ir engatilhando aos poucos e o município ir crescendo ainda mais, que sei que é o objetivo da prefeita Ceci Rocha. Tenho o conhecimento que ela tem as portas abertas em muitos setores do nosso Estado e vai conseguir trazer grandes melhorias para o município de Atalaia, como já vem sinalizando, pois já deu inicio a muitas boas aços em nossa terra”, frisou o vereador.

