Com gol de Jonas, ASA vence CSE no tempo normal e nos pênaltis e garante vaga na Copa do Brasil

Com gol salvador do lateral atalaiense Jonas, aos 38 minutos do segundo tempo, o ASA venceu o CSE por 2 a 1 no tempo normal. O resultado levou a decisão para os pênaltis. A partida foi disputada no Estádio Coaracy da Mata Fonseca, em Arapiraca.

Após cruzamento de Johnnattan, a zaga do CSE sofreu um apagão. Jonas apareceu livre na segunda trave, deu um peixinho e balançou a rede.

Johnnatan, Marcelo, Carlos Magno, Caíque Baiano, Fernandinho e Jonas converteram as cobranças para o ASA e o Alvinegro conquistou nesta quarta (26) a vaga para a Copa do Brasil 2022 nas penalidades, por 6 a 5.

CSE e ASA estarão representando Alagoas em outro torneio nacional: a Série D, a quarta divisão. Através da Copa Alagoas, o Alvinegro assegurou sua vaga após conquistar o título.