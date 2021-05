Fátima Canuto solicita do Governo de AL a construção de duas creches no município de Atalaia

Com 18 deputados presentes na sessão desta quarta-feira, 26 de maio, o Plenário da Assembleia Legislativa de Alagoas analisou 17 matérias, dentre elas a Indicação nº 885/2021, de autoria da deputada Fátima Canuto (PSC), solicitando ao Governo do Estado e à Secretaria de Educação, a construção de creches para atender a população dos distritos Santo Antônio e Ouricuri, no município de Atalaia.

“A construção das creches se faz necessária para atendimento às crianças nos primeiros anos de vida, dando suporte às mães de família que precisam trabalhar fora de casa para sustentar seus filhos, proporcionando assim uma melhor qualidade de vida das famílias residentes nos Distritos Santo Antônio e Ouricuri”, destaca a deputada.

Sogra e grande parceira da prefeita atalaiense Ceci Rocha (PSC), a deputada Fátima Canuto tem sido uma voz ativa na busca incansável de melhorias para o município de Atalaia e sua população.

* Com informação da Comunicação/ALE.