Vereador Anderson Medeiros solicita instalação de semáforo nos principais cruzamentos da cidade

Com objetivo de dar mais segurança e fluidez no trânsito de Atalaia, o vereador Anderson Medeiros (PSC) solicitou ao Poder Executivo, por meio da Indicação n° 007/2021, a instalação de semáforo no cruzamento próximo a Igreja de Nossa Senhora da Conceição, como também nos principais cruzamentos da cidade.

Tal solicitação apresentada atende pedidos de motoristas e pedestres, pois trata-se de locais onde o fluxo de veículos é muito intenso e em horários de pico vem se formando grande congestionamento, fato que pode melhorar consideravelmente com um semáforo instalado nestas localidades.

A Indicação foi aprovada por unanimidade e segue para análise do Poder Executivo.