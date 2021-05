Vereador Marcos Rebollo acompanha andamento das obras do Minha Cidade Linda no bairro José Paulino

Vereador Marcos Rebollo visitou as obras do Minha Cidade Linda.

Vereador sempre muito próximo a população atalaiense, Marcos Rebollo esteve na tarde desta segunda-feira (24), visitando as obras do Minha Cidade Linda, no bairro José Paulino.

“Visitando as obras do projeto Minha Cidade Linda aqui na Vila José Paulino, uma obra muito importante para todos nós atalaienses. Só temos a agradecer ao Governo Estadual e ao Governo Municipal. Importante demais para os moradores destas localidades, que vão ser beneficiados com esta bela obra em nosso município”, destacou Marcos Rebollo.

Desenvolvido pelo Governo do Estado, o maior programa de melhoria dos espaços públicos de Alagoas, irá proporcionar mais qualidade de vida para um grande número de famílias atalaienses, que infelizmente convivem há décadas com a lama e a poeira. O município de Atalaia foi contemplado com serviços de pavimentação de 76 vias urbanas, que equivalem a mais de quatorze quilômetros de saneamento e pavimentação.