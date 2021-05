Artigo I Sérgio Melo: “Não sou desse mundo". Por: Igor Ulisses

A Secretaria de Esportes e Lazer tem um papel importantíssimo na sociedade, pois é possível educar e socializar com essa ferramenta que chamaria de "sociológico". Existe uma frase: “O esporte é muito mais que saúde e bem estar e lazer. Esporte é educação!”

Sérgio Melo deixa o comando da Secretaria de Esportes e Lazer do nosso município após aproximadamente 5 meses. Sérgio não é um político de carreira, muito pelo o contrário, antes de conhecer a atual prefeita do município, Ceci Rocha, ele tinha um perfil muito cético em relação a política.

Na última eleição municipal ele teve um protagonismo muito importante, onde chegou a gravor um vídeo (com um marketing muito profissional) falando que foi necessário sair de Atalaia por não ter oportunidades, com a ideia de mostrar que o município não tem condições de oferecer empregos e por isso era necessário a tão sonhada mudança do jeito de se fazer política aqui.

O vídeo também mostra a superação de vida, com a intenção de passar para o eleitor que o município também pode superar a estagnação sócio-econômica.

A gestão dele a frente da Secretaria de Esportes e Lazer foi marcada pela "humildade", ele mesmo ia fazer treinamento com as crianças e adolescentes do município, não era apenas um secretário de gabinete.

Um acontecimento que marcou foi a demolição de um muro onde impedia os moradores da região de ter um acesso livre ao espaço esportivo, com o objetivo de passar para sociedade a democratização e a "inclusão social". Inclusive ele fez uma comparação com o “muro de Gaza”, onde a intenção era a segregação entre povos.

O anúncio da saída iniciou um debate nos grupos de Whatsapp do município sobre as políticas públicas para o Esporte e Lazer. Algo muito interessante é que por anos essa pasta se limitou a fazer apenas competições de futebol e cuidar do Estádio Municipal, esquecendo as demais modalidades esportivas, como o atletismo, etc.

Como falei anteriormente, o Sérgio não é um político, a escolha dele e de e outros secretários mostra que a nova gestão prática um novo jeito de fazer política, a razão é a seguinte: em interior leva o cargo de secretário os famosos "puxadores de votos", mas a nova gestão fez diferente, não fez dessa prática uma lei e para alguns isso é um paradoxo do último vagão, o próprio ex-Secretário disse em uma portagem no Instagram: "NÃO SOU DESSE MUNDO".

A pergunta que resta é: Quem será o próximo secretário?

O censo comum do município vem apontado um nome para a ocupação do cargo. Se não for, a sociedade espera que seja uma pessoa técnica-politica, da área ou tenha conhecimento administrativo e, lógico: “QUE SEJA DESSE MUNDO”.