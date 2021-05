Prefeitura realiza distribuição de sementes para agricultores no Distrito Ouricuri

Na tarde desta sexta-feira (21), a Prefeitura de Atalaia contemplou agricultores associados a Cooperouricuri e cadastrado no Programa Planta Alagoas, com a distribuição de 1.200 kg de sementes de feijão e milho.

A ação acontece através de uma parceria do Governo Municipal, com o Governo de Alagoas e a EMATER, beneficiando 148 produtores cooperados.

“Sementes para plantar, produzir, colher e vender. Um dia muito sonhado para muitas pessoas que querem ver realmente a mudança no campo. Podem contar comigo, pois terei sempre um olhar diferenciado para cada um de vocês. É muito importante a gente investir cada vez mais no campo. Contem sempre com as máquinas do nosso município, pois pegamos maquinários acabados, mas já estamos reestruturando, pois sou prefeita que fala e faz”, destacou a prefeita Ceci Rocha (PSC).

Além da prefeita de Atalaia, a cerimônia contou com a presença do secretário municipal de Agricultura, Cláudio Acioly e demais secretários, representantes da Cooperouricuri, dos vereadores Cicinho Melo, Neto Acioli, Rudinho, Anderson Medeiros, Anilson Júnior e Tacinho, e dos agricultores.