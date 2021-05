Vereadoras de Atalaia participam de reunião sobre implantação de Unidade de Atenção a Mulher sob Violência Doméstica

Nesta quinta-feira (20), as vereadoras Janaína do Cal (MDB) e Lays Melo (PSC), estiveram participando de uma reunião na Prefeitura de Atalaia, com a Major Márcia Danielle, comandante da Patrulha Maria da Penha, que teve o objetivo de iniciar conversas para implantação de Unidade de Atenção a Mulher em situação de Violência Doméstica no município.

A reunião contou com a presença da chefe de gabinete Joana D’arck e demais secretários municipais e coordenadores.

“Uma reunião bastante produtiva, que só reafirmou mais ainda o quanto é forte um trabalho interdisciplinar”, destacou a vereadora Lays Melo em suas redes sociais.

Um segundo encontro já está agendado para breve, o que reforça o compromisso da prefeita Ceci Rocha e demais envolvidos, em uma Atalaia que avança a cada dia na busca da proteção e garantia dos direitos as mulheres.