Vereador Marcos Rebollo recebe visita em seu gabinete do Procurador Geral de Justiça de AL Dr. Márcio Roberto

O vereador Marcos Rebollo recebeu em seu gabinete na manhã desta sexta-feira (14), a ilustre visita do atalaiense Dr. Márcio Roberto, Procurador-Geral de Justiça de Alagoas.

Na oportunidade, o representante dos atalaienses ouviu informações sobre o projeto de construção de uma sede própria do Ministério Público Estadual no município.

Marcos Rebollo se comprometeu em apoiar esta pauta, assim que o projeto seja enviado pelo Poder Executivo. “Hoje tive o prazer de receber no “Gabinete do Povo”, a visita do Dr. Macio Roberto. Esta sede própria do Ministério Público em Atalaia trará diretamente, benefícios para a sociedade, pois irá contribuir para o bom andamento dos trabalhos deste importante órgão”, destaca o vereador.

Também estiveram acompanhando a visita, o Procurador do Município, Dr. Márcio Júnior, o Dr. Bruno Cabral, do vereador Alexandre Tenório e do engenheiro Maxwell Amorim do núcleo de saúde e segurança do trabalho em Atalaia.