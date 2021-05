Em mais uma ação solidária, Projeto Mais Amor distribui quentinhas em comunidade carente de Atalaia

Em mais uma ação solidária durante a pandemia do novo coronavírus, o PROJETO SOLIDÁRIO MAIS AMOR realizou na noite desta quarta-feira, 12 de maio, a distribuição de 100 quentinhas que beneficiou famílias carentes do Mutirão do Jenipapeiro e as que residem no antigo prédio da Comesa. Também foram doadas roupas e agasalhos.

Macarronada, cuscuz recheado e torradas, acompanhada por café e suco, foi o cardápio preparado com todo carinho pela equipe de voluntários.

Cada ação desenvolvida pelo Projeto Solidário Mais Amor é uma verdadeira corrente do bem, sensibilizando voluntários a doar, com o objetivo de ajudar o máximo de famílias que estão passando por necessidades, levando principalmente muito carinho, amor e solidariedade.

“O Projeto Mais Amor realiza ações mensais, mas devido a pandemia estamos nos reinventando nas ações, sempre tomando os cuidados para evitar aglomerações e buscando orientar a população”, destaca a vereadora Lays Melo, idealizadora deste projeto solidário, que surgiu há três anos e que conta com o apoio de um grande número de amigos.

Na oportunidade, os voluntários aproveitaram para orientar a comunidade sobre a importância do uso adequado da máscara e a higienização das mãos, para evitar o contágio com a covid-19.