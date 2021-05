Artigo I Trabalho do CREAS Atalaia vem se tornando referência para outros municípios. Por Igor Ulisses.

Desde o início da atual gestão, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) tem recebido diversas visitas técnicas para discutir e entender os programas e projetos sociais desenvolvidos pela unidade em Atalaia, para o beneficio comum.

O equipamento recebeu o senhor Rafael Machado (membro do conselho estadual de Assistência Social, líder do movimento de apoio a população em situação de rua e fiscal do Centro POP da capital), para discutir sobre pessoas em situação de rua na pandemia e planejar políticas públicas voltadas a essas pessoas, isso mostra a preocupação que a gestão tem com essas pessoas e está buscando soluções.

Outra visita importante foi da equipe técnica do Abrigo Regional de Cajueiro (Janete Coordenadora, Edjane Assistente Social e Vânia Psicóloga) para tratar dos usuários que são de Atalaia e estão no abrigo, a preocupação com os nossos munícipes.

A unidade também recebeu no dia 06/05/2021 a equipe técnica do CREAS de Campo Alegre que vieram conhecer os projetos e programas que vem sendo desenvolvidos aqui como o “Dignidade na Juventude”, que tem por metas a erradicação do trabalho infantil e a valorização, onde também foi solicitado o envio do projeto na íntegra para futuramente ser implantado em Campo Alegre.

Tudo isso significa que após muitos anos Atalaia volta a ser uma referência para outros municípios e também com a capacidade da direção de elaborar projetos e programas sérios, com metas e objetivos.

O CREAS em Atalaia hoje tem a capacidade de reconhecer os problemas, formular políticas para sanar e de implementar tais políticas à sociedade, e, principalmente, aos mais vulneráveis.

O diretor administrativo Felipe Kauê relatou ao nosso blog. "Somos reconhecidos na medida de nossos esforços, isso é fruto de muito trabalho, planejamento e responsabilidade com todos aqueles que precisam das políticas de Assistência Social", destacando também o perfil assistencialista da prefeita Ceci Rocha, que tem esse trabalho como uma missão.

Kauê é responsável também pela elaboração de projetos e programas.

O blog também procurou a coordenadora e advogada do CREAS em nosso município, Arlene Cidreira que destacou o diálogo com a delegacia e Ministério Público do município. "Hoje o CREAS tem acesso direto e interage com facilidade com a delegacia, com o Ministério Público, isso dá agilidade aos serviços ofertados pelo equipamento”.

A atuação da unidade em nosso município é protagonista e está se tornando uma referência e isso mostra que estamos no caminho certo.