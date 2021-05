Prefeitura de Atalaia divulga Processo Seletivo para Agente Comunitário de Saúde

No Estado de Alagoas, a Prefeitura Municipal de Atalaia informa a todos por meio de publicação no Diário Oficial desta sexta-feira (7), que está com novo Processo Seletivo em aberto destinado a contratação temporária de profissionais para o cargo de Agente Comunitário de Saúde.

Os profissionais vão atuar nas Equipes de Saúde da Estratégia Saúde da Família 02 (Altos - Área Urbana), Estratégia Saúde da Família 04 (José Paulino - Área Urbana), Estratégia Saúde da Família 11 (Povoado Sapucaia), Estratégia Saúde da Família 12 (Povoado Jenipapeiro), Estratégia Saúde da Família 13 (Nova Olinda - Área Urbana) e Estratégia Saúde da Família 14 (Branca II - Distrito Branca).

Para se inscrever, o candidato deve ter idade mínima de 18 anos, ter ensino fundamental completo, e aptidão física e mental para o exercício do cargo.

Os profissionais contratados deverão cumprir jornada semanal de 40 horas de segunda a sexta-feira. Já a retribuição mensal a ser paga será compatível com a que for definida pelo contrato entre a prefeitura e os agentes comunitários de saúde.

Os pedidos de participação são recebidos entre os dias 12, 13 e 14 de maio de 2021, na sede da Secretaria Municipal de Saúde, no horário compreendido das 8h às 13h.

No ato da inscrição é preciso apresentar os seguintes documentos (original e cópia): carteira de identidade; CPF; comprovante de residência (conta de luz ou água); uma foto 3x4 recente; comprovante de escolaridade (histórico escolar, certificado ou declaração de conclusão de ensino fundamental).

Já a classificação está prevista para ser realizada no dia 19 de maio de 2021, a partir das 9h, e é composta por prova objetiva e redação. Trinta questões sobre temas de língua portuguesa, matemática e conhecimentos gerais sobre o SUS vão compor a avaliação objetiva.

Aqueles que forem aprovados na etapa acima mencionada, vão realizar uma prova subjetiva que consiste na realização de uma entrevista - coletiva e individual prevista para ocorrer no dia 21 de maio de 2021, na Escola Municipal Jabes Francisco da Silva, situada na Rua Marechal Deodoro, s/nº, Centro.

Este processo seletivo tem validade de um ano, ou em menor período, se esgotado, podendo se necessário ser prorrogado por igual período.

CLIQUE AQUI e confira o Edital.

* Com informações do site PCI Concursos - Texto: Jornalista Karina Felício.