Artigo I Uma Educação que avança mesmo em tempos de pandemia. Por: Igor Ulisses.

O grande político brasileiro Leonel Brizola em um debate disse que “cara é a ignorância”, quando foi interrogado sobre o investimento em Educação. Em nosso município Educação vem sendo prioridade e de um valor singular.

A Secretaria Municipal de Educação vem desenvolvendo diversos programas e mesmo na pandemia avançou muito, com a busca ativa (para renovação e realização de matrículas), onde conseguimos, até o momento, um número de 10.062 alunos matriculados em 2021. Vale destacar que hoje a rede municipal conta com mais 877 alunos se comparado com o ano letivo de 2020.

A pandemia trouxe diversos problemas, um deles foi a insegurança alimentar da população. Em nossa cidade, para garantir a segurança alimentar dos alunos da rede municipal, a gestão distribuiu e continua distribuindo os Kits Merendas, onde cada aluno tem direito a um Kit. Isso significa que em nossa cidade 10 mil alunos e seus familiares estão com a alimentação garantida.

Em virtude da pandemia também foi necessário adotarmos o isolamento social que ocasionou afastamentos dos alunos da sala de aula. Mas, a gestão com apenas um trimestre de mandato iniciou o ensino remoto por meio das tirinhas de aprendizagem que segundo a ecretária adjunta Elisabeth Macena, são atividades selecionadas para que o aluno possa desenvolver as habilidades e competências de aprendizagem, de acordo com a série que o aluno esteja, isso significa que a gestão tem um compromisso com a aprendizagem do aluno mesmo durante a pandemia.

Sobre a volta das aulas de forma presencial a Semed vem trabalhando na elaboração de um plano de protocolo sanitário e muito em breve os alunos voltarão com as aulas presenciais, um passo importantíssimo.

Também é necessário destacar que após muito anos os alunos da rede municipal vão receber o fardamento gratuitamente e os materiais escolares. Em suma, o assistencialismo aos alunos já é uma marca forte da atual gestão. Nos primeiros meses houve diversas formações com os professores, a formação de laboratório de ciências em escolas e outros benefícios.

Hoje temos também uma equipe muito técnica, representada pela secretária Glauciane Veiga Wanderley, que tem um currículo acadêmico extenso, com especialização em ensino público, educação infantil e políticas digitais em educação com experiência gestão escolar, foi secretária de diversas cidades e entre outras que significa que a atual gestão municipal tem se preocupando rigorosamente da intelectualidade e experiência dos secretários.

O assessor de mídia da secretária, Gilyardy Silva relatou ao nosso blog que tem sido um trabalho significativo e gratificante: “estamos presente com a secretária, secretária adjunta, diretora de ensino e os técnicos da SEMED nas instituições escolares, acompanhado juntamente dos gestores, coordenadores e professores todas as suas realidades, onde escutamos e discutimos as possibilidades possíveis para que possamos ofertar uma qualidade educacional em nosso município".

Por fim, é necessário lembramos que hoje temos uma Secretaria de Educação fortíssima e sem dúvidas iremos ter mais avanços.