Vereador Alexandre Tenório destaca importância do CISP em Atalaia e lembra sua Indicação na Legislatura passada

Vereador Alexandre Tenório solicitou instalação do CISP em Atalaia na Legislatura passada.

Muito em breve o município de Atalaia ganhará um importante reforço na segurança pública com a instalação do Centro Integrado de Segurança Pública – CISP. A boa notícia foi trazida pelo secretário Alfredo Gaspar de Mendonça na última semana de abril.

Na sessão ordinária desta terça-feira (4), o vereador Alexandre Tenório (MDB) destacou a importância de Atalaia fazer parte dessa estratégia de interiorização das ações de segurança para o bom desempenho do Estado no combate à violência e também lembrou de uma Indicação de sua autoria.

“Na Legislatura passada fiz uma Indicação solicitando do Governo do Estado esse beneficio para Atalaia, por entender ser necessário reforçarmos a segurança da cidade e de nossa gente. O CISP, sem dúvida alguma, vai ajudar a diminuir cada vez mais a criminalidade e garantir mais segurança para toda população e o comércio em geral”, destaca o vereador Alexandre Tenório.

Ainda sobre o CISP, o vereador Alexandre propôs na Legislatura passada, em novembro de 2019, que o prédio receba como forma de homenagem, o nome do DR. ELVIO ALVES BRASIL, ex-vereador e ex-vice-prefeito de Atalaia.

“Foi um delegado de grande competência e um político de sucesso neste município, com uma trajetória sempre norteada em contribuir para o crescimento da cidade. Sempre com grande simpatia e empatia, o mesmo desenvolveu sua trajetória política pautada no respeito e na humildade”, destacava Alexandre Tenório naquela oportunidade.