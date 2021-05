Vereadora Janaína do Cal se reúne com o secretário Alfredo Gaspar em busca de melhorias na segurança do município

Logo após o termino da sessão ordinária desta terça-feira (4), a vereadora Janaína do Cal e o seu esposo, o ex-vereador Cal, estiveram em Maceió onde se reuniram com o secretário de Segurança Pública do Estado de Alagoas, Dr. Alfredo Gaspar de Mendonça, para buscar melhorias na segurança do município de Atalaia.

Para a vereadora, é importante ultrapassar os limites do município em busca de melhorias para Atalaia.

"Precisamos enquanto representantes do povo, ultrapassar os limites do município e buscar seja a nível Estadual ou Federal, melhorias para a nossa cidade. Temos o Governo Renan Filho de portas abertas para o município de Atalaia e junto à Prefeita Ceci Rocha muita coisa boa já está à caminho, trazendo o desenvolvimento e a mudança que almejamos”, destaca Janaína do Cal.