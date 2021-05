Lays Melo solicita reestruturação de praça no bairro José Paulino e que a mesma receba o nome Praça Pedro Amaro dos Santos

Durante a sessão ordinária desta terça-feira (4), a vereadora Lays Melo (PSC) apresentou a Indicação de número 019/2021, onde solicita que a Prefeitura de Atalaia realize uma completa reestruturação na praça conhecida como Praça do Padre Cícero, no bairro José Paulino, próxima a Igreja de Nossa Senhora Aparecida.

“A praça encontra-se precisando de reparos gerais e na estatua de Padre Cícero, com pinturas, melhoria da iluminação, ambientação e pequenos ajustes que deem vida a mesma. Se trata de uma praça movimentada e situada entre pontos comerciais e a Igreja Católica do bairro, o que torna essa reestruturação de suma importância”, comenta a vereadora Lays Melo.

Ainda sobre a referida praça, a vereadora apresentou sua Indicação 020/2021, solicitando da prefeita Cecília Rocha (PSC), a mudança de nome deste espaço público para PRAÇA PEDRO AMARO DOS SANTOS, como forma de homenagear um respeitado comerciante do município, que faleceu recentemente.

“O senhor Pedro Amaro dos Santos, conhecido como Pedro da Padaria, foi um importante membro da sociedade do bairro José Paulino, comerciante, pessoa integra, comprometido e humano. Como cristão católico ajudou a fundar a grande romaria do Padre Cícero em Atalaia, celebrada no dia 20 de julho, saindo do Distrito Santo Antônio e finalizada na Igreja Matriz da Rua de Cima. Como devoto do Padre Cícero, sempre se dedicou a cuidar do monumento presente na praça e propagou a devoção ao santo em nossa cidade. Sendo assim, a presente Indicação se trata de uma homenagem justa e mais que merecida a esse grande atalaiense”, destaca Lays Melo.