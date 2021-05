Neto Acioli solicita instalação de semáforo e realocação de radar eletrônico para reduzir riscos de acidentes na BR-316, em Atalaia

Na sessão ordinária desta terça-feira, 4 de maio, o vereador Neto Acioli (PP) apresentou um requerimento de sua autoria (002/2021) onde solicita do superintendente regional do DNIT em Alagoas, o senhor Fabrício de Oliveira Galvão, melhorias que reduzam os riscos de acidentes nos cruzamentos do bairro José Paulino e do centro da cidade.

Neto Acioli solicita do órgão federal que seja instalado um semáforo no cruzamento que liga a BR-316 a AL-210, no bairro José Paulino. Também solicita a possibilidade de realocar o radar eletrônico que fica no final da ladeira em direção a cidade, para o trevo daquela localidade.

“É necessária essa atenção por parte do DNIT, visando o bem estar e a segurança de motoristas e pedestres, pois infelizmente ainda ocorrem muitos acidentes nestas localidades”, destaca o vereador.

Lido nesta sessão, o Requerimento será colocado em votação na próxima sessão ordinária da Câmara Municipal de Atalaia.