Prefeitura atende mais uma Indicação do vereador Marcos Rebollo e realiza melhorias no campo de futebol do Povoado Olhos D’água

Ação trouxe melhorias no campo de futebol do Povoado Olhos D'água.

Preocupado em proporcionar uma prática adequada do futebol para a grande comunidade desportista do município, o vereador Marcos Rebollo vem solicitando da Prefeitura de Atalaia, através de sua Secretaria de Infraestrutura, melhorias em todos campos de futebol do município.

Após as ações que foram realizadas no gramado do campo de futebol do Distrito Ouricuri, o vereador teve mais uma Indicação de sua autoria atendida nesta segunda-feira (3), com uma equipe da Secretaria de Infraestrutura realizando melhorias no campo de futebol do Povoado Olhos D’água. Marcos Rebollo fez questão de acompanhar pessoalmente os trabalhos.

“Com essa parceria nossa, da Câmara Municipal de Atalaia, do vereador Marcos Rebollo com a Secretaria de Infraestrutura e com a prefeita Ceci Rocha, quem tem a ganhar com isso são os desportistas atalaienses. O resultado é esse que estamos vendo aqui, trazendo melhorias para os campos de futebol. Muito obrigado secretário Eraldo Brasil e meus parabéns pelo seu trabalho, pelo seu empenho e da gestão. Gratidão por este trabalho maravilhoso que vocês vem fazendo”, destaca o vereador.

Os desportistas do Distrito Ouricuri, do Povoado Olhos D’água e das demais comunidades que certamente serão em breve contempladas, só tem a agradecer o empenho e dedicação do vereador Marcos Rebollo e da gestão municipal, através da prefeita Ceci Rocha e das secretarias competentes.