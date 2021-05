Com a presença da deputada Fátima Canuto, Prefeitura de Atalaia lança projeto voltado às gestantes do município

Gestantes do município de Atalaia viveram um momento especial na tarde desta sexta-feira (30), participando do lançamento do Projeto Registrando Amor, desenvolvido pela Prefeitura de Atalaia, através de sua Secretaria de Assistência Social, com o objetivo de resgatar a autoestima e estreitar os vínculos familiares e coletivos das gestantes acompanhadas pelo CRAS.

O evento foi realizado na Escola Estadual Floriano Peixoto e contou com a presença da prefeita Ceci Rocha, da deputada estadual Fátima Canuto, da secretária de Assistência Social Valéria Araújo, de vereadores, secretários, entre outros.

Na oportunidade, as gestantes foram contempladas com um ensaio fotográfico em pontos turísticos do município, enxoval para o bebê e chá de fraldas.

A prefeita Ceci Rocha destacou que é um projeto pensado com muito amor e carinho. “Com esse olhar mais aprofundado que a gestão está tendo com cada uma de vocês, sabemos que torna esse momento muito mais especial. Mamães, esse é um momento muito especial e fico com o coração muito alegre por cada uma de vocês. Que cada vez mais a gente expanda, cresça, esteja nas comunidades, estando cada vez mais presente junto com cada um, pois a nossa maior missão de vida é trabalhar por eles. É trabalhar por quem mais precisa”.

Madrinha de todas as ações desenvolvidas pela Secretaria de Assistência Social de Atalaia, a deputada estadual Fátima Canuto destaca que esse projeto representa parte do que a prefeita Cecília Rocha fez no município do Pilar.

“A Ceci como secretária de assistência social do município do Pilar, criou lindos e grandes programas, para melhorar a qualidade de vida não só das gestantes, não só das mulheres, mas de toda aquela população. E eu não tenho a menor duvida de que a Ceci como prefeita, não vai só replicar na Secretaria de Assistência Social, mas em todas as demais secretarias. O importante é pensar no futuro e o futuro começa com esse tipo de ação que você está fazendo nesse momento, cuidando das gestantes de Atalaia. São ações como essa que vai mudar a vida do povo de Atalaia”, comentou a deputada.