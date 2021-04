Prefeitura atende Indicação do vereador Marcos Rebollo e realiza melhorias no campo de futebol do Distrito Ouricuri

Em atendimento a Indicação do vereador Marcos Rebollo, a Prefeitura Municipal de Atalaia esteve no Distrito Ouricuri realizando manutenção no campo de futebol daquela localidade, com corte correto do gramado para possibilitar a prática do esporte.

Nesta quinta-feira (29), o vereador esteve conferindo o resultado dos trabalhos naquele espaço esportivo, junto com o secretário de Infraestrutura Eraldo Brasil, o representante da Secretaria de Esportes Alisson Farias e o líder comunitário Talvanes.

“Mais uma Indicação sendo atendida, estamos trabalhando em cada canto deste município. Gostaria de agradecer a Prefeitura de Atalaia, em nome da prefeita Ceci Rocha, ao secretário Eraldo Brasil e ao Alisson”, destacou Marcos Rebollo em suas redes sociais.