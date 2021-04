Vereadora Lays Melo participa de entrevista exclusiva com o radialista Adaias Ferraz

Na manhã desta terça-feira, dia 27 de abril, a vereadora Lays Melo (PSC) foi a entrevistada da vez da Rádio Web do site Atalaia Pop, com o radialista Adaias Ferraz. A entrevista foi realizada no prédio do Poder Legislativo atalaiense.

Na oportunidade, a vereadora Lays Melo, a parlamentar mais jovem da atual Legislatura, destacou o início do seu trabalho como representante dos atalaienses, as ações desenvolvidas em seu projeto social Mais Amor, a importância de organizar as feiras livres do município, entre outros assuntos.

“Sempre falo que o meu mandato é participativo, onde a população tem voz ativa. Muitas vezes o chamado é pela Internet, mas tudo é salvo, não é descartado. Muitas das minhas Indicações conto com a participação da população e assim será até o final do meu mandato. Irei sempre está com o meu projeto solidário também. Um mandato muito atento e muito humano, contem sempre com a vereadora Lays Melo”, destacou a vereadora.

CONFIRA NA ÍNTEGRA O ÁUDIO DA ENTREVISTA: