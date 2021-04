Ceci Rocha atende pedido de Toni Barros e irá implantar uma Unidade Básica de Saúde no bairro Bittencourt

Uma antiga reivindicação do vereador TONI BARROS e dos moradores da região está prestes a se tornar realidade, com a implantação de uma extensão da UNIDADE DE SAÚDE BÁSICA no bairro Bittencourt, graças à parceria firmada entre o Vereador e a Prefeita CECI ROCHA.

TONI BARROS, vereador conhecido na cidade por seu TRABALHO voltado para a população de Atalaia, desta vez direcionou seus esforços para a área de saúde.

Atualmente os moradores do Bittencourt e vizinhanças tem que se deslocar até o Povoado vizinho Olhos Dágua, que dista cerca de 5 km, para ter acesso a atendimento médico, o que vem causando sacrifício, desconforto e sofrimento aos moradores daquela localidade. Com a instalação da Unidade de Saúde naquela localidade, mais precisamente no antigo prédio da Escola Municipal Emílio de Maia. “Perto de onde as pessoas moram, trabalham, estudam e vivem e, com isso, desempenha um papel central na garantia de acesso à população a uma atenção à saúde de qualidade, mudando totalmente a realidade local”, frisa o vereador.

TONI BARROS informa que na UBS, será possível receber atendimentos básicos e gratuitos em Pediatria, Ginecologia, Clínica Geral, Enfermagem e Odontologia. Os principais serviços oferecidos serão consultas médicas, inalações, injeções, curativos, vacinas, coleta de exames laboratoriais, tratamento odontológico, encaminhamentos para especialidades e fornecimento de medicação básica.

“Em nome da população local agradeço a sensibilidade da gestora CECI ROCHA, ao tempo em que reafirmo total apoio as ações desempenhadas pela administração municipal”, destaca Toni Barros.