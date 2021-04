Após pedido do procurador-geral de Justiça de Alagoas, presidente da Câmara dos Deputados recebe Conselho Nacional e outras representatividades do MP Brasileiro

No final da manhã desta terça-feira (27), atendendo pedido do procurador-geral de Justiça e também membro da Comissão de Assuntos Parlamentares e do Conselho Fiscal do Conselho Nacional de Procuradores Gerais (CNPG), Márcio Roberto Tenório de Albuquerque, o presidente da Câmara dos Deputados, Artur Lira, recebeu, em sua residência oficial, os integrantes do CNPG, presidido pela procuradora-geral de Justiça do Amapá, Ivana Cei, e o presidente da associação Nacional dos Membros do Ministério Público (Conamp), Manoel Vitor Murrieta. O encontro foi para tratar de assuntos diversificados e de interesse do Ministério Público brasileiro.

A reunião, que durou cerca de duas horas, serviu para discutirem assuntos de relevante interesse do Ministério Público brasileiro, a exemplo da PEC 05/2021 que trata da recomposição das representações no CNPG e também sobre a ocupação do cargo de corregedor nacional por conselheiros que não integram as carreiras do Ministério Público.

“Foi um momento muito importante porque conseguimos expor e discutir assuntos indispensáveis e de interesses coletivos. Consideramos a reunião com o parlamentar como uma oportunidade importante para criarmos uma agenda positiva para o Ministério Público brasileiro, enfatizando pontos para maior valorização da nossa instituição. Por essa razão, a comitiva foi formada por representantes do CNPG e da Conamp ambos voltados para a defesa dos princípios, das prerrogativas e funções institucionais do Ministério Público.”, ressalta o procurador-geral de Justiça, Márcio Roberto Tenório de Albuquerque.

Presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira e o Procurador Geral de Justiça de AL, Dr. Márcio Roberto.