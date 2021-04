Ceci Rocha se reúne com Alfredo Gaspar e discute melhorias na segurança de Atalaia

Nesta quarta-feira (28), a prefeita Ceci Rocha esteve reunida com o secretário de Segurança Pública de Alagoas, Alfrego Gaspar, onde discutiu melhorias na segurança do município.

A reunião aconteceu em Atalaia, na sede do Poder Executivo, contando também com as presenças dos procuradores Márcio Júnior e Nicolas Costa.

Na oportunidade, a prefeita recebeu a ótima notícia de que o município irá ser contemplado com um Centro Integrado de Segurança Pública - CISP, que em muito irá contribuir para a diminuição do índice de criminalidade em Atalaia.

O secretário Alfredo Gaspar destacou a importância do CISP para a região. "O Governador Renan Filho tem planos para instalar aqui um CISP, que tenho certeza que será um salto de qualidade para o povo de Atalaia e toda região. Ter parceria com um gestor responsável é muito importante para a segurança pública, com locais iluminados, limpos, com as crianças nas escolas, enfim, são uma série de medidas que ajudam demais a segurança e a prefeita tem trilhado esse caminho", destacou.

Em postagem nas redes sociais, a prefeita Ceci Rocha também destacou esta importante novidade. "Com planejamento, empenho e dedicação, em breve traremos outras boas novidades para o município".