Projeto de Lei da vereadora Lays Melo visa tornar obrigatório refeição matinal para crianças da educação infantil em Atalaia

Um bom café da manhã é fundamental para todos, principalmente para uma criança. E, essa primeira refeição do dia é responsável para que o cérebro funcione adequadamente na escola, por exemplo.

Foi com esta preocupação que a vereadora Lays Melo (PSC), apresentou na sessão ordinária desta terça-feira (27), o Projeto de Lei 005/2021, para que se torne obrigatório nas unidades escolares de educação infantil do município de Atalaia, Escola e Creche, a oferta de uma completa refeição matinal que inclua todos os grupos de nutrientes.

A vereadora destaca a importância desse desjejum. “Considerando que muitas não possuem condições em seus lares e também sanando possíveis riscos de crise de hipoglicemia (queda do nível de glicose no sangue), dessa forma as crianças conseguirão se concentrar melhor durante as aulas, desenvolvendo índices melhores de aprendizagem”, destaca Lays Melo em seu Projeto de Lei.

A vereadora ressalta ainda que a rede municipal escolar acolhe várias crianças carentes que em sua maioria não tem condições de fazer o desjejum diário, o que torna esta Lei ainda mais importante.

O Projeto segue agora para as devidas comissão.

PLANO DE CONTIGÊNCIA

Em sua Indicação 018/2021, a vereadora Lays Melo solicitou ao Poder Executivo, através da Secretaria competente, a atualização e divulgação do Plano de Contigência para o inverno na cidade de Atalaia.

“Consiste numa importante ferramenta para os planejamentos, ações e soluções em casos decorrentes dos eventos deste período, já sabendo das problemáticas causadas pelas chuvas em nosso município”, destaca a vereadora.

De acordo com a vereadora, é importante a divulgação desde Plano para que a população se sinta mais segura e prevenida.

Posta em votação, foi aprovada por todos os vereadores presentes.

MOÇÃO DE PESAR

Na oportunidade, Lays Melo também aproveitou para lamentar o falecimento doSr. Pedro Amaro dos Santos, conhecido como Pedro da Padaria, ocorrido no último dia 21 de abril.

“Empresário desta cidade, grande ser humano e amigo. Manifesto a minha solidariedade a toda família. Desejo que a Paz, o consolo e a força da fé reinem no meio de todos”, destaca a vereadora em sua Moção.