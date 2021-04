Alagoas segue na fase vermelha, mas flexibiliza regras do plano de distanciamento social controlado

O novo decreto do governo de Alagoas mantém o estado na fase vermelha do distanciamento social controlado, mas relaxa as restrições pela terceira vez seguida. Os detalhes da nova etapa, que começa a valer a partir de quarta-feira (28), foram anunciados em entrevista coletiva pelo governador Renan Filho (MDB). A medida vale por 14 dias.

Veja as principais mudanças:

• Lojas do comércio e dos shoppings ficam autorizadas a funcionar todos os dias, de domingo a domingo

• Bares e restaurantes agora poderão abrir para receber clientes para consumo no salão também aos fins de semana, mas somente até as 16h; durante a semana, fica mantido o horário até 20h

• Shows ao vivo voltam a ser permitidos em bares e restaurantes, seguindo o limite de horário descrito acima

• Academias ficam liberadas para funcionamento aos sábados, mas ainda com 30% da capacidade

• Acesso a calçadões, praias e rios volta a ser permitido aos fins de semana

• Visitas e entrega de feira nos presídios voltam a ser autorizadas

• Autorizada a prática de esporte coletivo com limite de até 25 pessoas, mas sem público

A restrição de circulação no estado, entre 21h e 5h, fica mantida. O objetivo é reduzir a circulação de pessoas para frear o contágio pelo coronavírus.

"O estado de Alagoas se posiciona hoje como o 3º estado do Brasil onde morrem menos pessoas para cada grupo de 10 mil pessoas. Isso é muito significativo", afirmou o governador.

O Plano de Distanciamento Social Controlado, que determina o que pode e o que não pode abrir, é dividido em cinco cores: vermelha (mais restritiva), laranja, amarela, azul e verde (mais flexível). Alagoas estava na fase azul quando a piora nos indicadores da pandemia obrigaram a retroceder, primeiro para laranja e depois para a vermelha.

O relaxamento das regras de distanciamento tem sido uma cobrança constante do setor produtivo, que alegava dificuldades para manter os negócios e os empregos de seus funcionários.

Um levantamento do Observatório Alagoano de Políticas Públicas para Enfrentamento da Covid-19, divulgado na segunda (26), mostra que os números de casos e mortes no estado caíram, simultaneamente, após quase 3 meses de alta. Contudo, os pesquisadores explicam que ainda é cedo para considerar que a transmissão do coronavírus está controlada.

CLIQUE AQUI e confira a matéria na íntegra.