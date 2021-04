Prefeitura de Atalaia promove ação no Dia Nacional de Prevenção e Combate a Hipertensão Arterial

Em alusão ao Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial, dia 26 de abril, a Prefeitura Municipal de Atalaia, através de sua Secretaria de Saúde preparou uma programação especial para os pacientes atendidos por Unidades Básicas de Saúde do município.

Com a mensagem de que PREVENIR É O MELHOR RÉMEDIO, a ação ocorrida no Povoado Jenipapeiro e na UBS dos Altos, contou com palestras com educador físico e enfermeira que alertaram sobre os danos causados pela pressão alta, a importância do tratamento e como é possível ter uma vida mais saudável.

A doença é um fator de risco para doenças cérebro-vasculares, ou seja, quando não tratada corretamente pode evoluir para um Acidente Vascular Cerebral (AVC) ou infarto, insuficiência de sangue oxigenado na área do coração devido à obstrução de uma veia coronária. A doença é silenciosa e provoca o estreitamento das artérias, fazendo com que o coração precise bombear o sangue com cada vez mais força para impulsioná-lo por todo organismo e depois recebê-lo de volta.