Prefeitura de Atalaia inicia ações do Programa Dignidade na Juventude

Ação é desenvolvida em parceria com o Setor da Juventude.

A Prefeitura Municipal de Atalaia, através da Secretaria de Assistência Social, iniciou neste sábado (24), os cadastros de todos os carroceiros que trabalham nas feiras livres do município. Esta é a primeira etapa do Programa Dignidade na Juventude.

De iniciativa do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), o Programa Dignidade na Juventude tem o objetivo de realizar ações voltadas para esta categoria.

“O objetivo é fazer o levantamento do quantitativo, para obter seus endereços visando uma segunda etapa, que são as visitas domiciliares dos nossos técnicos de referência, para realizar um estudo social afim de entender a real situação de cada carroceiro”, destaca Felipe Kauê, diretor administrativo do CREAS Atalaia.

O Programa tem como madrinha a deputada estadual Fátima Canuto e é realizado em parceria com o Setor da Juventude.

A ação deste sábado contou também com o apoio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, da Coordenadoria das Feiras Livres de Atalaia, da Guarda Municipal e do Conselho Tutelar.