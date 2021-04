Programa do Leite beneficia famílias carentes no município de Atalaia

Prefeita Ceci Rocha participando da entrega do leite no Povoado Jenipapeiro.

Em Atalaia, o Programa do Leite vem beneficiando um grande número de famílias, pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional, devidamente cadastradas para o recebimento do benefício.

Neste primeiro momento são nove localidades do município contempladas com este importante benefício, mas a gestão da prefeita Ceci Rocha (PSC) já vem se empenhando na busca junto ao Governo do Estado, para atender outras regiões de Atalaia.

A Secretaria Municipal de Assistência Social é a responsável pelas entregas nas comunidades, que acontece de forma semanal, sendo entregues quatro litro de leite por usuário cadastrado.

Nesta sexta-feira, 23 de abril, a entrega ocorreu para os beneficiários residentes no Povoado Jenipapeiro. A prefeita Ceci Rocha esteve participando da ação e conversando com os moradores daquela localidade.