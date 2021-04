Ceci Rocha vem acompanhando de perto o andamento das obras do Minha Cidade Linda em Atalaia

Prefeita Ceci Rocha visitando as obras do Minha Cidade Linda em Atalaia.

Iniciadas no começo deste mês de abril, as obras de pavimentação do Minha Cidade Linda no município de Atalaia estão em ritmo acelerado. Desenvolvido pelo Governo do Estado, o maior programa de melhoria dos espaços públicos de Alagoas, irá proporcionar mais qualidade de vida para um grande número de famílias atalaienses, que infelizmente convivem há décadas com a lama e a poeira.

A prefeita Ceci Rocha (PSC) vem acompanhando de perto o andamento das obras. “Estou muito feliz com essas obras e sei que Atalaia segue avançando todos os dias”, destaca a prefeita em suas redes sociais.

Ceci Rocha ainda trouxe uma ótima novidade para os moradores das localidades que serão contempladas. “Cada rua que for concluída, vai receber iluminação LED, garantindo segurança e qualidade de vida para a população”.

O município de Atalaia foi contemplado com serviços de pavimentação de 76 vias urbanas, que equivalem a mais de quatorze quilômetros de saneamento e pavimentação. As obras tiveram início em ruas do Loteamento Santa Inês, e posteriormente seguem para o São Sebastião, Jagatá, Parque do Futuro I, Paraíso.