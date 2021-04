Vereadora Janaína do Cal solicita da CODEVASF a continuação da obra de calçamento na Rua da Igreja e suas transversais

Vereadora Janaína do Cal durante a sessão ordinária desta terça-feira (20).

Na sessão ordinária da Câmara Municipal de Atalaia, da última terça-feira (20), foi aprovado um requerimento (001/2021) de autoria da vereadora Janaína do Cal, que solicita ao Superintendente da CODEVASF, o senhor João José Pereira Filho, que seja realizada a continuação da obra de calçamento de ruas no Distrito Branca.

Autora do pedido que tornou realidade este grande sonho da comunidade do Distrito Branca, a vereadora Janaína do Cal vem buscando a conclusão desta importante obra na Rua da Igreja e suas transversais (ruas 1 e 2).

“E assim tem sido o meu trabalho, baseado na busca do desenvolvimento e por uma melhor qualidade de vida para a população”, destacou a vereadora.