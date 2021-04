Deputada Fátima Canuto recebe convite para ser madrinha dos programas e projetos assistenciais da atual gestão de Atalaia

A Assistência Social do município de Atalaia ganhou nesta terça-feira (20), um reforço de peso para o desenvolvimento dos trabalhos da gestão da prefeita Ceci Rocha (PSC), com o convite feito a deputada estadual Fátima Canuto (PSC) para ser madrinha de todos os programas e projetos daquele órgão municipal.

A secretária Valéria Araújo e representantes do CRAS e CREAS foram os encarregados da nobre missão que levou o convite em mãos à deputada, em seu gabinete na Assembleia Legislativa.

Em sua análise para o Blog Um Jovem e a Política, Igor Ulisses esta visita simboliza um importante assistencialismo social em nosso município. “Antes de tudo é necessário lembrar que na gestão anterior a Deputada não tinha espaço para trabalhar em prol de Atalaia. Após a eleição de 2020 e com a nova gestão, é visível a vontade que Fátima Canuto tem em ajudar a população. Esse encontro para apresentar os projetos e programas desenvolvidos pelos equipamentos da Secretaria de Assistência Social, é de fundamental importância, em especial para os do CREAS, pelo fato dela ser presidente da comissão que defende os direitos da criança e adolescentes, famílias e direito da mulher”, destaca.

Igor Ulisses comenta que para os projetos que a nova gestão tem desejo de materializar futuramente, é necessário ter parceiras. “Além de apresentar um convite para a Deputada ser a madrinha dos projetos e programas sociais, em suma isso significa que a parceria represemtará uma exequibilidade maior para realização dos projetos e programas”.

“Isso mostra que a Deputada Fátima Canuto tem cada dia mais vontade política em ajudar o nosso povo, celebrar parcerias como essa é importantíssimo”, completa em sua análise.

Também ressalta o protagonismo do asistencialismo social em nosso município, onde vem desenvolvendo políticas públicas como: a volta do Programa do Leite, PAA (Programa de Aquisição de Alimentos), entre outros.

“Hoje temos uma Assistência Social eficiente e uma deputada fortíssima como parceira”, finaliza Igor Ulisses.