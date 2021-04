Vereador Neto Acioli solicita urgência em piçarramento na estrada da fazenda Boa Vista, que dá acesso ao Povoado Olhos D’água

Participando de forma remota da sessão ordinária desta terça-feira (20), o vereador Neto Acioli apresentou sua Indicação de número 019/2021, onde solicita em caráter de urgência a prefeita Cecília Rocha, que através da Secretaria competente, coloque o piçarramento na ladeira da Fazenda Boa Vista, que dá acesso ao Povoado Olhos D’água e ao Distrito Santo Antônio.

Em sua justificativa, Neto Acioli destacou que a localidade fica intransitável no período chuvoso. “Com a aproximação da temporada de chuvas em nosso município, aquela estrada fica intransitável, dificultando assim a passagem de qualquer veículo no local, trazendo transtornos aos moradores daquela localidade, principalmente nos dias de feira no centro”, destaca o vereador.

Colocada em votação, foi a Indicação aprovada de forma unânime e agora segue para análise do Poder Executivo.