Prefeita Ceci Rocha assina TAC para pagamento do mês de dezembro de 2020

Assinatura do TAC foi divulgada pela prefeita Ceci Rocha em suas redes sociais.

Os funcionários públicos do município de Atalaia que não receberam pagamento referente a dezembro, podem respirar mais aliviados com a ótima notícia trazida pela prefeita Ceci Rocha na tarde desta segunda-feira (19), em suas redes sociais.

Tendo iniciado seu mandato já herdando um grande débito e uma tremenda dor de cabeça, foi compromisso da prefeita Ceci Rocha, desde o início, buscar soluções com base legal. E, na busca pelos direitos dos servidores, assinou junto ao Ministério Público um Termo de Ajuste de Conduta – TAC, com condições para que a Prefeitura possa efetivar esses apagamentos e restabelecer a dignidade desses funcionários que tanto sofrem por não receberem o referido salário.

“Havíamos nos comprometido com o pagamento de dezembro e corremos atrás, fomos em busca da Justiça e hoje assinamos um TAC para o tão sonhado pagamento de dezembro”, destacou Ceci Rocha.

Todo o mês o município vai depositar um valor, em uma conta do município, para efetuar esses pagamentos, contemplando primeiramente os servidores que recebem um salário mínimo e daí sucessivamente aos que recebem um maior salário.

Mas, segundo o procurador-geral, Dr. Nicolas Costa, é necessário que a antiga gestão passe informações. “Deixo claro que esse TAC só passa a ser efetivamente cumprindo no momento em que a antiga gestão passar as informações necessárias, porque hoje não temos as informações dos servidores a quem o município está devendo o mês de dezembro de 2020”, destacou.

A prefeita encerra seu pronunciamento pedindo mais sensibilidade, para que não deixem os servidores continuarem sendo penalizados. “Passem as informações, que o TAC já está aqui, para que possamos iniciar o mais breve possível o pagamentos dos servidores”, concluiu Ceci Rocha.