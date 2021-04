Em 16 de julho do ano de 1939, nascia na Fazenda Riacho Preto, município de Atalaia, Hilton Agra de Albuquerque. Filho de Diogo Tenório de Albuquerque e Laura Agra de Albuquerque. Era o caçula de sete irmãos: Edla, Aldo, Cláudio, Célia, Humberto e Salete.

Por parte de pai é bisneto do ex-Intendente (prefeito) do município de Atalaia, Serapião Lopes de Farias. Trineto do Barão José Miguel de Vasconcellos.

Por parte de mãe, é neto do ex-prefeito de Atalaia, Aristides Lopes da Rosa Agra.

Viveu sua infância na Fazenda Riacho Preto, onde foi alfabetizado por seus pais. A Fazenda ficava localizada nas mediações do Povoado Olhos D’água.

Aos 18 anos trabalhou como office boy em um banco de Maceió, começando assim sua vida profissional. Depois fez concurso para Tabelião, em Atalaia, estabelecendo-se nessa cidade como oficial do Cartório de Registro Civil.

Casa-se com Viviane de Almeida Albuquerque, com quem teve três filhos: Hermann Élson de Almeida Albuquerque, Hilton Agra de Albuquerque Filho (ex-vereador de Atalaia) e Maria Laura de Almeida Albuquerque.

Hilton Agra e sua esposa Viviane Almeida, falecida no último dia 4 de abril.

Após seu casamento, tornou-se proprietário da Fazenda Espírito Santo, próxima ao então Povoado São Antônio dos Milagres, em Atalaia, onde desenvolveu seu trabalho como plantador de cana, estando sempre ao redor de sua querida esposa e filhos.

“Hilton, meu querido irmão, tinha um caráter excepcional. Era extremamente carinhoso e também muito sensível. Era dotado de uma inteligência aguda para o campo da matemática e ao mesmo tempo, uma alma de artista. Trazia na alma o dom da música. Seu ouvido era considerado "absoluto", isto é, tocava qualquer instrumento musical, sem nunca ter estudado música. Mas, com a idade adulta não levou adiante esse pendor. Sua sensibilidade era muito visível para os familiares. Amava a natureza e os animais e dedicava a estes um cuidado muito especial. Quando criança chorava ao ver um animal sofrer! Socialmente era dotado de uma desenvoltura sem par. Todos aqueles que tinham o privilégio de conhecê-lo, ficava encantado por ver naquela pessoa tanta simplicidade, bondade e companheirismo”, destaca Salete Agra.

Hilton Agra de Albuquerque foi vereador de sua terra natal na década de 70, durante o último mandato do ex-prefeito Zeca Lopes. Também foi presidente do Sindicato Rural de Atalaia.

Grande era o amor que tinha por Atalaia, que buscou em duas oportunidades ajudar de forma mais direta no desenvolvimento de sua terra, concorrendo ao cargo de prefeito. Porém, não obteve a oportunidade que tanto sonhou, sendo derrotado nas urnas em 1976 e também em 1982.

“Homem tranquilho, educado e amável, com fino trato com as pessoas. Apreciava uma boa leitura. Foi um excelente pai de família e seus ensinamentos foram pautados na honestidade, bondade e amor ao próximo. Outra marca forte do meu pai é que ele foi um apaixonado por Atalaia”, destaca sua filha Laura.

“Um visionário. Tenho lembrança do desejo que tinha de levar para o município, uma escola técnica”, lembra Laura Albuquerque.

Faleceu prematuramente aos 49 anos de idade, no dia 26 de abril de 1989, causando uma grande consternação entre seus amigos e familiares.

Em sua homenagem, o edifício da Câmara Municipal de Atalaia recebeu a denominação de Edifício Hilton Agra de Albuquerque, uma iniciativa do então presidente vereador Fernando Vigário e dos demais vereadores da Legislatura 2005-2008.

Hilton Agra ao lado da família, no casamento de Hilton Agra Filho com Leônia Agra.

Câmara Municipal de Atalaia - Edifício Hilton Agra de Albuquerque.