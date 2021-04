Projeto “Sopão na sua Rua” distribui sopa e pães para famílias do Distrito Branca

A vereadora Janaína do Cal e o seu esposo, o ex-vereador Cal, retomaram neste último sábado um importante trabalho social no Distrito Branca, através do Projeto SOPÃO NA SUA RUA.

Foram aproximadamente 70 famílias beneficiadas, com a entrega de sopa e pães. Com a retomada do projeto, a tendência é que possa ajudar ainda mais famílias daquela comunidade.

“Fico muito feliz em poder realizar esse trabalho e estarei sempre lutando por uma melhor qualidade de vida à população. Quero agradecer a todos que me ajudaram desde o preparo até a entrega: Cal, Fábio, Joelma, Vânia, Lisi, Fabricia, Linda , Edneis e Kátia”, destacou a vereadora Janaína, idealizadora deste projeto.