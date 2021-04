Campanha Diga SIM da LBV, mobiliza sociedade no enfrentamento à fome em Alagoas

Milhares de pessoas não têm o que comer: falta-lhes o alimento básico. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em cinco anos, a fome aumentou no Brasil e já são 10,3 milhões de pessoas que vivem em insegurança alimentar grave no país. A fome é mais prevalente nas áreas rurais, atinge mais os domicílios chefiados por mulheres e quase metade dos famintos são da região Nordeste. Com a pandemia do novo coronavírus os índices de desemprego também aumentaram atingindo a marca de 14,1 milhões de pessoas, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad) pelo IBGE, divulgada em dezembro/2020.

Alagoas é o segundo estado do Nordeste com maior percentual de insegurança alimentar grave (8,5%), perdendo apenas para o Maranhão, o que indica que em algum momento a fome passou a ser uma realidade no domicílio. Segundo a Pesquisa de Orçamentos Familiares Contínua (POF) 2017-2018, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em setembro/2020, são 282 mil pessoas que enfrentam a insegurança alimentar grave, que ocorre quando os moradores passam pela privação de alimentos, levando à fome.

Por isso, a Legião da Boa Vontade (LBV) continua sua intensa mobilização social, por meio de suas campanhas emergenciais que visam angariar donativos para entregar itens essenciais, a exemplo do leite, que compõe a cesta de alimentos, tão necessário para reforçar a alimentação da família e ajudar no desenvolvimento de crianças, em risco alimentar que foram fortemente afetadas com os impactos socioeconômicos da pandemia da Covid-19.

A meta da LBV é entregar por meio da Campanha Diga SIM, até agosto, nas cinco regiões do país, 85 mil cestas de alimentos; 242 mil litros de leite; 91 mil kits de higiene e de limpeza; e ainda 20 mil cobertores para famílias que residem em regiões onde o inverno é mais rigoroso, além de continuar com todo atendimento em suas 82 unidades.

Comunidades atendidas

A Instituição com sua Sede em Maceió, tem provido as famílias em dezenas de municípios como Arapiraca, Atalaia, Campo Alegre, Coité do Nóia, Feira Grande, Joaquim Gomes, São Sebastião, Palmeira dos Índios, Piaçabuçu, Traipu, Taquarana, atendendo mais de mil famílias pobres.

Na capital são mais de quinhentos lares assistidos pela LBV, oriundos dos Bairros, do Barro Duro, Novo Mundo, Jacintinho, Feitosa, São Jorge, Tabuleiro, Santa Lúcia, Benedito Bentes e Luiz Pedro I, toda a ação impacta mais de 6 mil pessoas.

SAIBA COMO AJUDAR:

Acesse www.lbv.org.br e colabore. Selecione a opção que desejar e, de coração, doe qualquer valor. Se preferir, faça uma transferência bancária pelo PIX oficial da LBV: pix@lbv.org.br.

CONTAS BANCÁRIAS:

Bradesco: Agência: 0292-5 — C/C: 92830-5

Itaú: Agência: 0237 — C/C: 73700-2

Banco do Brasil: Agência: 3344-8 — C/C: 205010-2

Caixa Econômica Federal: Agência: 1231 — operação: 003 — C/C: 100-0

Santander: Agência: 0239 — C/C: 13.002754-6

